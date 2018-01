"Tiravano sassi contro la nostra auto": baby gang in azione a Parma

Un gesto folle, che avrebbe potuto causare gravi conseguenze. A Parma alcuni sassi sono stati lanciati contro un'auto in corsa.

L'inquietante episodio è stato raccontato da una lettrice di ParmaToday. I fatti risalgono a domenica 28 gennaio.

"Oggi pomeriggio mentre ero insieme al mio compagno ed alla mia nipotina - ricostruisce la ragazza - percorrevo in auto la via che costeggia piazzale Pablo. Improvvisamente abbiamo sentito rumori fortissimi contro i vetri e la carrozzeria dell'auto. Sembravano spari ma quasi sicuramente erano sassate". Dopo questo primo momento di shock i due sono riusciti a fermare l'auto e a guardarsi intorno, per capire cosa fosse successo. Un gruppo di ragazzini aveva lanciato dei sassi contro la loro auto.

"Ci siamo subito fermati per vedere cosa era successo ed immediatamente un gruppo di ragazzini che sono i teppistelli del quartiere e che erano nascosti tra le auto in sosta si sono dati alla fuga. Io ho prontamente avvertito le forze dell'ordine ed il mio compagno li ha rincorsi. Ho poi saputo che ci sono state altre vittime della sassaiola".

Non sarebbe la prima volta infatti. I ragazzini, perlopiù minorenni, si muoverebbero all'interno del quartiere Pablo. "Purtroppo questo gruppo che è formato per lo più da ragazzini minorenni spadroneggia nel quartiere e non è nuovo ad atti vandalici ed a soprusi verso persone ed animali. Sono parecchio sfrontati e molto sicuri di sé. [...] Poco tempo fa uno di loro lanciava bottiglie da 1 litro e mezzo piene d'acqua dalla finestra del terzo piano...vere e proprie bombe". E' stata presentata denuncia ai carabinieri.