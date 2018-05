A 12 anni ruba nel supermercato e mostra la pistola al vigilante

Ruba in un supermercato a 12 anni, e al vigilante che lo sorprende con la refurtiva (merendine e bevande) mostra una pistola. Poi si dà alla fuga. Succede nel cuore di Napoli, in via Morghen al Vomero.

Secondo la testimonianza della guardia giurata non sarebbe nemmeno la prima volta che accade. Martedì pomeriggio, intorno alle 16, il giovanissimo è entrato nel punto vendita e ha cominciato a nascondere degli alimenti sotto al giubbotto. Scoperto dall'addetto alla vigilanza, ha mostrato una pistola, non si sa se vera o finta, ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, il baby-ladro avrebbe solo 12 anni: non è chiaro se agisca per "fame".

La notizia su NapoliToday