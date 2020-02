Badante chiude anziana in cantina: i lamenti della donna allarmano i vicini

Aveva chiuso a chiave un'anziana in cantina. E' stata arrestata. I carabinieri, dopo una segnalazione arrivata al 112 che riferiva di lamenti di una donna anziana provenire dal vano cantine di un condominio, sono intervenuti e hanno scoperto che la badante - 46 anni, di origine romena - aveva chiuso a chiave, in cantina, la donna che accudiva, per poi tornare dopo diverse ore.

Badante chiude anziana in cantina a Nichelino, Torino

E' successo a Nichelino, cittadina in provincia di Torino. Da una prima ricostruzione, fatta grazie alle testimonianze di alcuni vicini di casa, nei giorni scorsi tra l'anziana e la sua badante ci sarebbero stati numerosi litigi. La vittima è ora in discrete condizioni di salute ed è stata affidata ad una casa di riposo nell’hinterland torinese. La donna, 63 anni, ha riferito che tale episodio si era verificato anche il giorno prima, per tutta l’intera giornata.

La badante è stata poi arrestata per sequestro di persona. Un particolare importante alla base dell’arresto riguarda le chiavi dello scantinato che sono state trovate in possesso della badante e grazie alle quali i carabinieri sono riusciti ad aprire la serratura senza doverla scardinare.