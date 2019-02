Torture indicibili a un'anziana: arrestata badante

Il reato ipotizzato è quello di tortura. Non solo maltrattamenti ma vere e proprie sevizie quelle che sarebbero state inflitte da una badante ad un'anziana signora di Napoli. I fatti sono accaduti a Scampia e la vittima non poteva denunciare le indicibili sofferenze a causa del suo grave stato di salute. Per fortuna l'incubo dell'anziana è finita. La donna è infatti finita in carcere dopo un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal Gip.

Per scoprire il comportamento della badante è stato necessario l'utilizzo di telecamere di sorveglianza. Telecamere che peraltro la donna era riuscita a manomettere pur di continuare a infliggere le sofferenze all'anziana. Le violenze sono continuate fino all'intervento della polizia che le ha stretto le manette ai polsi su ordine del giudice napoletano e su richiesta della procura partenopea ad opera del procuratore aggiunto Raffaello Falcone e della sostituta Cristina Curatoli.