"Aiuto, non respira": carabinieri fanno massaggio cardiaco e salvano bimbo di 6 anni

La chiamata disperata ai carabinieri: "Aiuto, il bimbo non respira" e la corsa contro il tempo dei militari che, trovandosi davanti un bimbo di soli sei anni, gli praticano il massaggio cardiaco e riescono a rianimarlo. E' successo a Bagheria, in provincia di Palermo.

I carabinieri della Stazione locale, racconta PalermoToday, sono intervenuti dopo che con una chiamata al 112 era stata segnalata la presenza di un bambino privo di conoscenza. Appena arrivati i militari hanno visto il piccolo disteso sul letto, privo di sensi, in arresto respiratorio e senza battito. Immediate le procedure di soccorso: i carabinieri hanno effettuato le manovre di rianimazione "disostruendo il cavo orale a seguito dello scivolamento della lingua e praticando il massaggio cardiaco". In pochi attimi il bambino ha ripreso conoscenza e all’arrivo dei sanitari del 118 appariva in buone condizioni di salute.

I medici, precauzionalmente, lo hanno trasportato in ambulanza presso l'ospedale specializzato pediatrico "Di Cristina" di Palermo, dove è stato ricoverato in osservazione.