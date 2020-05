Bambina azzannata alla testa dal cane dei nonni: è gravissima

E' in gravissime condizioni la bambina di appena ventidue mesi ricoverata all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo: sta lottando per la vita. Domenica pomeriggio è stata azzannata dal cane dei nonni, un boxer che pure già la conosceva e che non aveva mai dato segni di aggressività. L'avrebbe morsa alla testa, procurandole profonde ferite. Il tutto sotto gli occhi attoniti dei nonni e dei genitori. La piccola abita a Berzo Inferiore, ma tutto è successo intorno alle 15.30 a Cividate Camuno, in provincia di Brescia, nel giardino della casa dei nonni.

Disperati, i familiari della bambina hanno subito allertato il 112: in pochi minuti sul posto c’erano già ambulanza e automedica, che hanno provveduto al trasferimento d’urgenza al vicino ospedale di Esine. Le condizioni della bambina sono parse subito gravissime, tanto da convincere i medici ad un trasferimento in elicottero fino all’ospedale di Bergamo, nel reparto di Pediatria, attrezzato per affrontare un’emergenza di questo tipo.

Dopo una notte passata in ospedale, non si hanno notizie certe sulla piccola: si sa solamente che la sua vita è appesa a un filo. Avrebbe già patito un arresto cardiaco durante il trasferimento. A margine della tragica giornata, come da prassi i carabinieri hanno già raccolto testimonianze e informazioni. A supportare i militari anche i tecnici veterinari di Ats.