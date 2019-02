Bambina soffocata da un pezzo di banana

Sono ore di apprensione per una bambina di due anni ricoverata in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma: la piccola è rimasta soffocata mentre mangiava un pezzo di banana. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale universitario romano nella mattinata di sabato 23 febbraio, dopo che era stata trasportata all'ospedale San Paolo di Civitavecchia dall'ambulanza del 118. I fatti sono accaduti in un'abitazione di Civitavecchia.

Bimba di 2 anni soffocata da un pezzo di banana: è in prognosi riservata

Secondo le prime informazioni, la bimba sarebbe rimasta soffocata mentre mangiava un pezzo di frutta che le è andato di traverso soffocandola. Il papà ha quindi chiamato subito i soccorsi. Dopo essere stata sottoposta ad una lunga rianimazione cardiopolmonare, è adesso ricoverata in ipotermia terapeutica e sedazione profonda.

Con una prognosi riservata, la bimba si trova in coma farmacologico nel Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica diretta dal professor Giorgio Conti.