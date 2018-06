Trovata con uno spago stretto intorno al collo: bimba di 3 anni è in coma in ospedale

Una bambina di tre anni è ricoverata in coma in ospedale a Roma dopo essere stata ritrovata dalla mamma riversa a terra con uno spago stretto intorno al collo. La donna ha chiamato subito i soccorsi del 118 : "Correte, mia figlia sta soffocando, sta morendo". Portata in ospedale, la bambina lotta fra la vita e la morte.

Tutto è successo in un'abitazione di piazza Armania, nel quartiere San Giovanni. La madre, una donna egiziana, ha trovato la piccola cianotica e in gravi condizioni e ha chiamato il 118. La bambina è stata prima portata al pronto soccorso del vicino ospedale San Giovanni Addolorata e poi, viste le gravi difficoltà respiratorie, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambin Gesù, dove si trova ora in coma.

I genitori della bambina, come ricostruisce Mauro Cifelli su RomaToday, non sono stati in grado di spiegare i fatti. Sul poste, oltre alla polizia scientifica, anche gli uomini della Squadra Mobile, che indagano per ricostruire l'accaduto.