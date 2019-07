Ingoia una capsula di detersivo: bambina gravissima in ospedale

L'allarme è stato lanciato ieri pomeriggio intorno alle 18.30 dai genitori e in pochi minuti sul posto si sono precipitati i soccorsi. Una bambina tedesca di un anno ha ingerito una capsula di detersivo ed è ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. E' successo a San Felice del Benaco, cittadina in provincia di Brescia, dove i genitori alloggiano con la bimba in una casa vacanze.

San Felice del Benaco: bambina ingerisce detersivo, grave in ospedale

La bambina è stata visitata in loco dai soccorritori: qualche breve accertamento per accorgersi subito della gravità della situazione, poi il trasferimento d'urgenza in ospedale, in codice rosso. A poco più di un'ora dall'incidente domestico era già al Civile. La bimba è ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica. In serata sarebbe già stata sottoposta a cure e interventi. E con il passare delle ore il pericolo sarebbe scongiurato. Le sue condizioni tuttavia rimangono gravi.

I genitori sono rimasti al suo capezzale per tutta la notte. Una vacanza in famiglia che rischia di tramutarsi in tragedia: non è chiaro come la bimba sia riuscita a raggiungere la capsula colorata di detersivo. L'ha presa e se l'è messa in bocca: potrebbe aver ingerito una quantità considerevole di detersivo.