Meningite, morta una bambina di 7 mesi

Una bambina di soli sette mesi è morta all'ospedale Cotugno di Napoli a causa di una violenta forma di meningite. La piccola era originaria di Nola. Era stata trasportata al Cotugno nella giornata di ieri, dall'ospedale della città natale in cui era stata inizialmente ricoverata.

Le sue condizioni erano purtroppo già disperate, scrive NapoliToday. A nulla sono valsi i tentativi del personale medico dell'ospedale napoletano specializzato in malattie infettive per tenerla in vita. La meningite che l'ha colpita aveva portato ad una Cid (Coagulazione intravasale disseminata), una delle possibili manifestazioni cliniche dell’infezione.

Al di là dei farmaci e del tentativo di circolazione extracorporea - usata per ripulire il suo sangue dalle tossine - non è stato possibile salvarla: il suo cuore si è fermato ieri sera. Si tratta del quinto caso di morte da meningite dall’inizio dell’anno, in Campania.

La notizia su NapoliToday