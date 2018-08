Tragedia in spiaggia: soffocata da un acino d'uva, il dramma di una bambina di 2 anni

Una bambina di quasi due anni è morta soffocata da un acino d'uva mentre si trovava su una spiaggia libera a Marina di Lizzano, in provincia di Taranto. La piccola avrebbe eluso il controllo dei genitori e si sarebbe impadronita di un grappolo di uva addentandone un acino. La bambina, però, non è riuscita ad ingoiarlo, andando subito in debito di ossigeno e diventando cianotica.

Inutili sono risultati i tentativi di aiutarla. Un medico presente sulla spiaggia è anche riuscito ad estrarre quel chicco che faceva da tappo in gola alla piccina, ma ormai era troppo tardi.

La bimba è stata poi trasportata in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.