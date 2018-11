Mamma entra in cameretta per svegliarla: la figlioletta è morta nel sonno

Tragedia per una famiglia di Cigliano, cittadina in provincia di Vercelli. Una bambina di 12 anni è morta nel sonno. A trovarla è stata la mamma quando è andata a svegliarla per andare a scuola, stamattina. Secondo le prime informazioni riferite da Adnkronos, la bimba avrebbe avuto problemi di salute, ma nulla che facesse presagire una morte improvvisa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, giunti nell'abitazione della famiglia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.