Bambina cade in una piscina vuota e muore: dramma a Eboli

Non c'è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Tragedia venerdì sera in una villetta di Eboli (Salerno), dove una bambina di 3 anni è morta dopo essere caduta in una piscina vuota. I familiari della piccola vittima hanno allertato i soccorsi e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118.

Eboli, bambina cade in piscina vuota: morta

A quel che si apprende, la bambina stava giocando quando, sfuggita per pochi istanti al controllo dei genitori, è caduta nella vasca. L'impatto è stato violento. Il corpo della bambina è stato trasferito presso l'obitorio dell'ospedale di Eboli. Avviate le indagini del caso,per chiarire quanto accaduto: i genitori, sotto shock, sono già stati ascoltati.