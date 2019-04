Choc a Roma: si avvicina al passeggino e prova a rapire una bimba alla nonna

Una donna ha provato a rapire una bambina di meno di due anni, mentre la nonna materna stava accompagnando la piccola di appena 21 mesi in un asilo nido in zona Castro Pretorio. E' accaduto stamattina a Roma. Secondo il racconto fatto dal padre della piccola, che ha poi sporto denuncia ai carabinieri della Stazione Roma Macao, la nonna materna stava portando la nipotina con il passeggino in una scuola dell'infanzia quando è stata avvicinata all'improvviso da una donna in via Cernaia.

Donna tenta di rapire una bambina a Roma: indagano i carabinieri

La donna si è avvicinata al passeggino ed ha provato a prendere la bimba dopo aver tentato di togliere le cinte dal passeggino. Notata la donna vicina al passeggino, la nonna si è opposta alla sua azione cominciando ad urlare in cerca di aiuto. Una richiesta che ha sortito i suoi effetti: alcuni passanti hanno accolto il grido di aiuto della nonna facendo allontanare la malintenzionata dal luogo del tentato rapimento.

Denunciato quanto accaduto ai carabinieri dal papà della piccola, i militari della Stazione Roma Macao si sono recati in via Cernaia in cerca di testimoni e a caccia di immagini video che possano aver ripreso la scena.