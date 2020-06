Bambina di 3 anni schiacciata da un cancello caduto improvvisamente

Tragedia sfiorata a Lizzano in Belvedere, comune in provincia di Bologna. Una bambina di tre anni, venerdì sera, è rimasta incastrata sotto il cancello scorrevole di un centro di accoglienza profughi che le è caduto addosso improvvisamente mentre stava giocando con gli amici.

La bambina è stata subito soccorsa dal 118 e portata al pronto soccorso: non è in pericolo di vita ed è ricoverata in stato di osservazione. I carabinieri ora stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cancello è stato sequestrato: delle indagini è stata informata anche l'Autorità giudiziaria.