Bambina scomparsa, chiuse le indagini: "La piccola è morta"

La procura di Brescia ha chiuso l'inchiesta per omicidio colposo in merito alla scomparsa di Iuschra Gazi, la bambina di 11 anni affetta da autismo scomparsa nei boschi di Serle, in provincia di Brescia, lo scorso 19 luglio durante una gita con altri ragazzini disabili. A quasi 230 giorni dalla scomparsa, dunque, sono state ufficialmente chiuse le indagini. Nell'inchiesta, condotta dai sostituti procuratori Antonio Bassolino e Donato Greco, c'è un solo indagato: si tratta dell'operatrice che quel giorno era con lei, e che aveva la responsabilità di tutto il gruppo di bambini disabili che stavano salendo a Cariadeghe. L'indagata avrà ora venti giorni di tempo per presentare una memoria difensiva scritta o farsi interrogare.

La bambina scomparsa a Serle, Brescia

Era il 19 luglio scorso. La bambina sarebbe scappata dal controllo degli operatori, fuggendo senza mai fermarsi nei boschi dell'Altopiano sopra Serle. Quasi raggiunta, si sarebbe fermata solo un istante: poi di nuovo di corsa, avvistata anche da un passante che poi testimonierà di averla vista, forse anche da una seconda persona, la cui testimonianza però non venne giudicata attendibile. L'hanno cercata per mesi, prima a luglio e poi tra settembre e ottobre, dall'Altopiano di Cariadeghe fino al confine con Botticino, decine e decine di ettari scandagliati in aria e in terra, tecnici specialisti, cani molecolari, droni termici, subacquei e scalatori. Niente da fare: dopo sette mesi di indagini e ricerche di Iuschra non è mai stata trovata una traccia, purtroppo.

Gli appelli della famiglia di Iuschra Gazi

Il naturale proseguimento del procedimento giudiziario, dopo la chiusura delle indagini, porterà l'operatrice indagata a presentare (entro 20 giorni, come detto) quelle che possono essere definite le sue memorie difensive. In seguito si deciderà sull'eventuale rinvio a giudizio. Intorno alla bambina scomparsa c'è una famiglia ancora distrutta. "Vorrei soltanto fosse ritrovata - aveva detto il padre Mohamed Liton Gazi - per poterla rivedere, per darle una degna sepoltura. La nostra vita è distrutta".

Ragazzina scomparsa a Serle, le ricerche nei mesi scorsi. Ansa /Filippo Venezia