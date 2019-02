"Ti svito la testa", violenze e minacce ai bambini: sospese tre maestre

Urla, minacce e punizioni che di educativo avevano ben poco: con bambini, tra loro anche un disabile, chiusi in una stanza buia perchè troppo vivaci o presi per un orecchio e strattonati. Tanto da lasciargli ematomi evidenti. Sono le scene di ordinario orrore che avvenivano all'interno di una scuola materna ed elementare di Borgetto, a Palermo. Adesso sei maestre sono indagate. Per tre di loro è già scattata la sospensione per un anno, per le colleghe invece nessuna interdizione perché l'uso della violenza e delle intimidazioni era, a detta degli inquirenti, ingiustificabile sì, ma non sistematico.

