Danneggiano il bagno della scuola, bimbi regalano al sindaco le paghette per ripararlo

Giocando, hanno rotto inavvertitamente la placca di plastica a protezione di una tubatura nel bagno della scuola e hanno deciso di rimediare raccogliendo i soldi con una colletta per risarcire il Comune. Succede a Garlate, alle porte di Lecco.

Quando il sindaco e gli assessori sono andati a scuola per consegnare i calendari dell'Avvento, i bambini della seconda elementare della scuola primaria, hanno consegnato una scatoletta con dentro i loro risparmi per pagare la riparazione, come ha raccontato su Facebook il primo cittadino, Giuseppe Conti.