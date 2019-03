Auto pirata investe una donna e quattro bambini sulle strisce pedonali

Un'auto ha travolto una donna e quattro bambini sulle strisce pedonali in via Lario a Buccinasco, in provincia di Milano. E' successo nel tardo pomeriggio di lunedì. L'uomo alla guida non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito a bordo della sua Alfa Mito. Le condizioni più serie sono quelle di un bimbo di cinque anni: il piccolo ha riportato la frattura di un polso e un trauma all'addome. E' stato portato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'elisoccorso insieme a sua madre, una 29enne: il bimbo è in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

Bambini investiti sulle strisce pedonali a Buccinasco

Con lui sono state investite dal pirata della strada anche le sue sorelline di sei e sette anni: loro sono state portate al Niguarda in codice rosso. In ospedale - al San Carlo - è finita anche una bimba di un anno.

La piccola - sarebbe una cuginetta dei tre - era nel passeggino ed è stata sbalzata via, ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Buccinasco, arrestato il pirata della strada

In pochi minuti sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. La fuga dell'automobilista è durata pochissimo. Un'ora dopo un uomo - sembra si tratti di un italiano di 27 anni - è stato fermato. Gli investigatori stanno ora accertando se fosse lui alla guida della Mito pirata, che risulta intestata al padre: è stato sottoposto all’acol test e agli esami tossicologici.

Foto: B&V MilanoToday