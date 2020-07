"Bimbo di 8 anni accoltellato da uno di 10 perché non voleva dargli la bici": la denuncia dei genitori

Un bimbo di otto anni sarebbe stato accoltellato da un bambino di pochi anni più grande dopo essersi rifiutato di consegnargli la bicicletta. Questa la denunciata fatta ai carabinieri da parte dei genitori del bambino di 8 anni. I fatti sarebbero avvenuto nella villa comunale di Conversano (Bari) domenica scorsa. A impugnare l'arma il figlio di un pregiudicato del posto, di dieci anni.

Secondo quanto accertato finora, il bambino di 8 anni si sarebbe rifiutato più volte di consegnare la propria bicicletta all'altro, che all'ennesimo no avrebbe estratto il coltello (o un altro oggetto appuntito) e lo avrebbe colpito all'addome.

Il bambino è stato trasportato in ospedale a Putignano, con una ferita medicata e giudicata guaribile in dieci giorni. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per ricostruire i dettagli del fatto denunciato dai genitori del piccolo.