Bimbo chiuso in auto sotto al sole: genitori nel panico, arrivano i vigili del fuoco

Sono stati minuti concitati quelli vissuti stamane a Misano Adriatico. Un bimbo è rimasto chiuso in auto per quasi un'ora in un parcheggio sotto al sole. L'intervento dei vigili del fuoco è stato puntuale. Come sono andate le cose? E' bastato un attimo di disattenzione per mettere in serio pericolo il piccolo. La mamma infatti aveva appena sistemato il figlio in auto, un'Audi A6 scura, sul suo apposito seggiolino. A quel che si apprende, il piccolo potrebbe aver spinto il pulsante della chiusura centrallizata, chiudendosi all'interno dell'abitacolo. E' solo un'ipotesi. Non è chiara la dinamica esatta del modo in cui la chiusura centralizzata sia scattata. Certo invece è che non si trovavano più le chiavi per aprire la vettura. Sole cocente, e conseguente panico dei genitori.

Con la temperatura che cresceva di minuto in minuto, a causa del sole che impietoso batteva sulla carrozzeria scura, i genitori hanno dato l'allarme ai vigili del fuoco, che in pochi minuti si sono precipitati sul posto. Nel frattempo, nel tentativo di diminuire la temperatura, sul tettuccio è stato steso un lenzuolo chiaro. Poi - racconta RiminiToday- le chiavi sono state ritrovate e i pompieri non hanno dovuto sfondare il finestrino per liberare il bambino che, nonostante il caldo, era in buone condizioni. Non è stato necessario nemmeno prestare soccorso medico di nessun tipo al piccolo, che sta bene. Lieto fine.