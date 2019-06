Bambino di 5 anni schiacciato da cancello: è gravissimo

Il piccolo lotta tra la vita e la morte. A Ostia Antica un bambino di 5 anni lunedì sera è rimasto schiacciato da un cancello. L'incidente è avvenuto al civico 22 di via della Rivautella, sul posto sono accorsi i Carabinieri della Stazione di Roma Ostia Antica, il personale medico e i Vigili del Fuoco. In base a una prima ricostruzione, il bambino stava chiudendo il cancello scorrevole quando la struttura è uscita fuori binario. Il piccolo è stato colpito in pieno. Il primo a precipitarsi sul posto, tentando di soccorrere il bambino, è stato un vicino di casa

E' stato trasportato d'urgenza al Gemelli con l'elisoccorso. Il bambino di 5 anni ha riportato vari traumi e un trauma cranico con ematoma cerebrale. La prognosi al momento è riservata. Saranno molto importanti le prossime 24 ore.

Bambino schiacciato da cancello a Ostia: 118 sul posto in 13 minuti

"Il 118 era sul posto con ambulanza e automedica alle 18,35 (la prima chiamata al 112 era arrivata alle 18,23 ndr). Hanno intubato il bambino per poi trasportarlo al policlinico Gemelli a bordo dell'eliambulanza arrivata nel frattempo". Così, all'Adnkronos, dalla sala operativa del Nue in merito all'arrivo dei soccorsi in via Rivautella, a Ostia Antica, dopo la gestione della chiamata per il bimbo schiacciato dal cancello di casa.