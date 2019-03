Scivola dal carro di Carnevale durante la sfilata: bimbo grave

Un bambino di due anni è rimasto ferito cadendo da un carro di Carnevale, in centro a Bologna, in via Indipendenza, durante la tradizionale sfilata del martedì grasso. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 nel corso del "Carnevale dei bambini" in centro. La sfilata è stata interrotta.

Bambino cade da un carro di Carnevale a Bologna

Sul posto sono intervenuti il 118, con ambulanza e auto medica, e le forze dell'ordine. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza, dal 118, all'ospedale Maggiore di Bologna e le sue condizioni sarebbero gravi. Ancora da chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente.

Questa la testimonianza di una lettrice presente alla sfilata a BolognaToday: "Purtroppo è successa una tragedia alla festa di Carnevale di questo pomeriggio. Esattamente in via Indipendenza un bimbo piccolo è caduto da un carro: lo hanno soccorso e gli hanno fatto diversi massaggi cardiaci... doveva essere solo un pomeriggio divertente e invece... Preghiamo per questo bimbo per favore!".