Bambino cammina sul cornicione di un palazzo di 4 piani (mentre il papà gioca alle slot)

Paura a Livorno, dove un bambino di sei anni - lasciato da solo in casa - nel cuore della notte è uscito dalla finestra della sua abitazione al quarto piano dirigendosi sul tetto di un palazzo di tre piani adiacente. Un vicino di casa, che in quel momento era sveglio, ha visto che il piccolo stava camminando sul cornicione e ha subito chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e due volanti della polizia.

Livorno, bambino cammina di notte sul tetto di un palazzo: salvato

Appena arrivati, i poliziotti hanno chiesto aiuto ad alcuni vicini per poter salire sul tetto e, una volta raggiunto il bambino, lo hanno messo in salvo prima di chiamare i vigili del fuoco, credendo che all'interno dell'abitazione ci fosse qualcuno che si era sentito male. Una volta entrati in casa, però, hanno scoperto come questa fosse vuota e che dunque, al momento della fuga sul tetto, il bambino si trovasse da solo.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il padre del piccolo avrebbe abbandonato momentaneamente il figlio per andare a giocare in una sala slot vicino casa, in piena notte. Il bambino, dopo i dovuti accertamenti in ospedale per verificare lo stato di salute, è stato affidato a un familiare mentre il padre è stato denunciato per abbandono di minore.