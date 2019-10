Bambino di 3 anni investito mentre attraversa la strada con la mamma

Drammatico incidente nel pomeriggio di sabato in viale Jenner, a Milano, per un bambino di tre anni investito da un furgoncino. Il piccolo si trova in ospedale in pericolo di vita. E' successo dieci minuti prima delle 16. Secondo le prime informazioni diramate dalla centrale operativa della polizia locale, il bambino avrebbe attraversato la strada insieme alla sua mamma, poco lontano dalle strisce pedonali, all'incirca all'altezza di via Guerzoni.

Incidente in viale Jenner a Milano: bambino investito

E' presto però per definire la dinamica esatta dell'incidente. I vigili sono intervenuti sul posto per i rilievi. Il conducente della vettura si è fermato per prestare i primi soccorsi. Il personale sanitario del 118, intervenuto con un'ambulanza e un'automedica, ha disposto il trasporto del bambino al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, in codice rosso.

Il piccolo ha riportato gravi traumi alla faccia e al resto del corpo ed è in condizioni disperate: rischia la vita.