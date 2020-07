Bimbo di 5 anni morso dal ragno violino: "Qui è pieno"

A Manfredonia (Foggia) un bambino è stato morso da un ragno violino qualche tempo fa: in tutto sono 13 le segnalazioni al Cav Centro Antiveleni di Foggia dalla primavera a oggi. La madre del piccolo ha trovato poi più di animaletto tra le mura domestiche: "Abbiamo trovato il ragno sul cuscino, mio figlio ora è miracolosamente guarito ma qui è pieno, ne abbiamo trovati altri quattro" dice a FoggiaToday.

Il morso del Loxosceles rufescens - chiamato così per la caratteristica macchia a forma di violino che ha sul corpo - ha provocato al piccolo un evidente gonfiore dell'occhio sinistro. Insetto di piccole dimensioni (tra 7 e 10 millimetri) di colore marrone, tendente al giallognolo, normalmente è possibile trovarlo nei luoghi appartati e protetti, come per esempio i solai o le scarpe (può accadere che il ragno si rifugi in casa e si nasconda all'interno di piccole crepe nel muro, fra le pietre, dietro ai battiscopa, sotto a mobili o scatoloni, oppure all'interno di scarpe o indumenti o biancheria per la casa, come guanti, calze, lenzuola).

La stagione ideale del ragno violino è ovviamente quella estiva, più calda ed afosa. Non si tratta di un insetto aggressivo, anzi parliamo di un ragno che ha paura dell'essere umano: nella gran parte dei casi infatti chi viene sottoposto al suo morso è perchè 'subisce' la difesa dell'insetto, che si sente per qualche motivo attaccato (come può accadere quando andiamo a cercare alcuni degli indumenti sopra indicati). Il morso del ragno violino è difficile da percepire: i primi sintomi compaiono solamente dopo qualche ora o addirittura entro due giorni dalla puntura. Altri possibili sintomi sono irritazione, arrossamento, gonfiore, comparsa di eritemi, bruciore e formicolio, prurito, dolore di tipo urente, gonfiore e arrossamento, prurito, bruciore e formicolio, diminuzione della sensibilità nell'area colpita, febbre alta, nausea e vomito, brividi, mialgia e artralgia, mal di testa, emolisi e trombocitopenia.

Nei casi in cui compaiano gli ultimi sintomi è meglio chiamare il CAV o dirigersi verso una struttura ospedaliera per ricevere tutte le cure del caso (farmaci analgesici, oppioidi, farmaci corticosteroidi, antistaminici, trattamento chirurgico per rimuovere l'area necrotica).

Ragno violino, che cosa fare in caso di morso

Il morso del ragno violino può essere pericoloso, anche se indolore. Il problema principale in situazioni di questo tipo è riuscire a capire i sintomi e identificare l'aracnide. Il veleno di questo ragno, presente in tutta Italia, può essere pericoloso. Il ragno violino è di piccole dimensioni (arriva a 4-5 centimetri) ed è abbastanza schivo. Il suo morso è indolore e questo spesso porta ad accorgersi di quanto successo solo più tardi, quando l'infiammazione è già in atto.

Le vittime umane, infatti, spesso si accorgono solo dopo molte ore di essere entrate in contatto con l'animale, quando l'area colpita diventa pruriginosa e poi dolorante. La pelle si arrossa e si notano piccole bollicine. E' fondamentale, in caso di infiammazione e arrossamento cutaneo, ricorrere alle cure mediche.

Non bisogna tuttavia fare allarmarsmi. Per fare chiarezza sulla reale pericolosità del ragno violino, protagonista di recenti casi di morsi che hanno interessato i media e la popolazione, il Centro antiveleni della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma ha elaborato da tempo una scheda informativa "per fugare paure ingiustificate". Il ragno violino "non è aggressivo", rassicurano gli esperti, "è un animale schivo e solitario, non attacca e si difende solo se disturbato. E' sempre stato presente in Italia - sottolinea - i casi di morsi sono da sempre raccolti e documentati dai Centri antiveleni e non esistono dati che giustifichino un aumento del livello di attenzione rispetto alla pericolosità dell’esposizione dell’uomo al morso".

Non esistono dati in favore di una particolare significatività della riproduzione del ragno violino e in ogni caso non si può parlare di fenomeni di infestazione. Non esistono antidoti o trattamenti farmacologici specifici per il morso.