Attraversa la strada per raggiungere il papà: bambino muore investito

Un bambino di 3 anni è morto investito da un'auto mentre cercava di attraversare la strada forse per raggiungere il papà, in quel momento fuori dalla vettura. E' successo ieri pomeriggio, intorno alle 18, in via Cagnona nella zona del Rubicone a Cesena. Secondo quanto si apprende, padre e figlio si trovavano in auto sulla provinciale che collega Cagnona a Palmezzano, a San Mauro Pascoli, a più o meno un chilometro dal centro commerciale del Romagna Shopping Valley, quando l'uomo, un 40enne di origine senegalese, ha accostato l'auto per ragioni ancora non chiare.

Bambino muore investito da un'auto a Cesena

A quel punto il piccolo si sarebbe liberato dal seggiolino posto sul sedile posteriore della macchina, è sceso e ha attraversato la strada. Un primo veicolo in transito lo avrebbe evitato, ma non il secondo, una Fiat Punto diretta verso il mare, che dopo l'impatto con il piccolo è finita nel fosso laterale dall'altra parte della carreggiata. Il conducente della Punto ha riportato ferite lievi ed è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena. Il bambino, subito soccorso, è morto all'ospedale Bufalini di Cesena.

Sul caso indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il padre, appresa la notizia della morte del piccolo, ha avuto un malore.