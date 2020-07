Incidente stradale in galleria: muore un bimbo di 11 anni in vacanza con la famiglia

Un bambino di undici anni è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 11 luglio nella galleria tra Ziano di Fiemme e Predazzo, in Trentino.

Il piccolo era stato portato all'ospedale Santa Chiara di Trento, insieme alla mamma. Per il bimbo purtroppo non c'è stato niente da fare, mentre la madre è ancora condizioni molto gravi.

La vettura su cui il bambino viaggiava insieme alla mamma e al papà si è scontrata frontalmente con un'altra auto che viaggiava nella direzione opposta a circa metà della galleria sulla strada provinciale 232, sotto il monte Agnello. La famiglia, originaria del savonese, stava raggiungendo la meta delle vacanze.

Incidente in galleria in Val di Fiemme: morto un bimbo di 11 anni

Dopo l'allarme lanciato dagli altri automobilisti, sul porto erano arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e del personale medico sanitario di Croce Rossa e 118, con quattro ambulanze, mentre da Trento era arrivato l'elicottero dei vigili del fuoco atterrato all'imbocco della galleria verso Ziano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il piccolo era stato estratto dalle lamiere dell'auto ancora cosciente e trasportato in elicottero all'ospedale del capoluogo. Le sue condizioni, inizialmente non gravissime, sono in seguito peggiorate, fino al decesso. Feriti anche il padre e le due persone a bordo dell'altra autovettura coinvolta nell'incidente. Tutti e tre erano stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Cavalese.