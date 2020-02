Bimbo investito e ucciso da una moto mentre era in bicicletta con il padre

Un bambino di sette anni è morto dopo essere stato investito da una moto in corso Trieste, a Novara. Il piccolo stava pedalando insieme al padre ieri sera in corso Trieste quando sarebbe sfuggito al controllo del genitore finendo in strada, dove è stato travolto dalla moto. Sull'esatta dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale.

L'impatto è stato violento e il bambino è stato sbalzato per diversi metri, per poi ricadere sull'asfalto.

Novara, bambino in bici travolto e ucciso da una moto

Immediati i soccorsi, chiamati dagli avventori di un bar poco distante che hanno assistito alla scena. Il personale del 118 ha lavorato per rianimare il bambino, che però è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Il piccolo abitava insieme alla famiglia – i genitori e una sorella più piccola – poco lontano dal luogo dell'incidente, in via Gherzi.