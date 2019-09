Bimbo travolto e ucciso da un’auto: denunciata la donna che lo ha investito

Un bimbo è morto dopo essere stato investito da un’auto a Pietravairano, comune in provincia di Caserta. Il bambino, che avrebbe compiuto otto anni tra poco, è stato travolto nella serata di ieri in una zona nelle vicinanze del cimitero cittadino.

Le condizioni del piccolo erano apparse subito molto gravi e per questo era stato trasportando immediatamente all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare ed è morto nella notte, poco dopo il ricovero.

Stando ad una prima ricostruzione il bambino si trovava in compagnia dello zio quando all'improvviso si è allontanato verso la strada mentre era in transito l'auto che poi l'ha travolto.

Bimbo investito e ucciso nel casertano, denunciata una donna

La donna al volante dell'auto che ha investito il bambino è stata identificata e denunciata a piede libero. Sull’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Capua: nei confronti della donna, residente in un paese vicino, non è stato disposto l’arresto, dato che subito dopo l’impatto si è fermata per prestare soccorso.