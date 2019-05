Bambino di due anni trovato morto in casa: sul corpo segni di violenza

Un bambino di due anni è stato trovato morto mercoledì mattina in un appartamento al piano rialzato di via Ricciarelli, in zona San Siro a Milano. A dare l'allarme al 112, alle 5 del mattino, sembra che sia stato il papà del piccolo, un giovane croato, Aliza H., di 25 anni.

I soccorritori del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo. Sul suo corpo, secondo le prime informazioni, c'erano evidenti segni di violenza, tra cui lividi e piedi legati.

Bambino trovato morto a Milano in zona San Siro

In casa, al momento dell'arrivo di forze dell'ordine e medici, c'era soltanto la mamma del bambino, una donna croata di ventitré anni. Del padre, invece, non c'erano più tracce e sembra che al momento sia introvabile. La Polizia di Stato lo sta cercando.

Non è ancora certo che a causare la morte del bimbo siano state le percosse. Gli accertamenti del medico legale sono ancora in corso.