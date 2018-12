Il bimbo è nato qualche anno fa all'ospedale di Chiari, in provincia di Brescia. E da allora è costretto a vivere con una disabilità permanente causata da complicazioni durante il parto. Complicazioni che, secondo quanto stabilito in questi giorni dal punto di vista medico-legale, potevano essere evitate. I genitori del piccolo verranno risarciti per oltre 1,6 milioni di euro: soldi che saranno utilizzati per sopperire alle costosissime spese mediche, di fisioterapia e riabilitazione cui il bimbo deve sottoporsi quasi ogni giorno. Proprio in questi giorni è stato firmato l'accordo transattivo con cui l'Azienda socio-sanitaria di Franciacorta, che gestisce anche l'ospedale di Chiari, assume parte delle responsabilità concordando un risarcimento.

Nessun problema durante i nove mesi della gravidanza, fino al giorno del parto: mamma e papà non vedono l'ora di mettere al mondo il loro primo figlio. Ma qualcosa non torna: durante il travaglio sarebbero infatti emerse delle complicazioni, che hanno messo in pericolo la vita del bambino. Al piccolo infatti non sarebbe arrivato abbastanza ossigeno dalla placenta, procurandogli così dei danni neuorologici permanenti, causati appunto dalla carenza di ossigeno. Una situazione che poteva essere evitata: questo quanto hanno sostenuto per anni i genitori, che avevano anche denunciato l'ospedale.

Dal punto di vista medico-legale è stata data ragione alla famiglia: e l'accordo transattivo proposto dall'Asst Franciacorta, per oltre 1,6 milioni di euro, ne è la conferma definitiva. Vicenda chiusa, dopo gli interminabili anni di una lunghissima attesa.