Passeggino travolto da un camion: come sta il bambino investito

E' in gravi condizioni il bambino di 14 mesi investito da un camion mentre era nel suo passeggino accanto alla sua famiglia, che stava mangiando un gelato vicino a un parco nel centro di Marostica, cittadina in provincia di Vicenza. Il piccolo ha subìto l'amputazione parziale della gamba destra ed è in prognosi riservata per il trauma cranico subìto.

Bambino nel passeggino travolto da un camion a Marostica, Vicenza

Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 8 marzo, quando un uomo di 58 anni, artigiano di Thiene, mentre era alla guida del suo autocarro, avrebbe improvvisamente accelerato davanti all'alt della Polizia locale. Ha così perso il controllo del mezzo, che è piombato sulla famigliola. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, poi trasferito in ospedale con l'elicottero, era nel passeggino. E' rimasta ferita in modo non grave anche la madre. Incolumi invece il papà e l'altro figlio piccolo che si trovava con loro.

Marostica, arrestato l'autista del camion

Il mezzo stava trasportando alcuni bancali in legno, e stava viaggiando ad alta velocità, probabilmente proprio per evitare un controllo della Polizia locale, ma ha perso il controllo in una curva, andando ad urtare il muretto di un'area verde nei pressi della quale c'era la famiglia, composta dai due genitori, il piccolo nel passeggino e un fratellino di 4 anni.

Dopo l'urto, sempre secondo le testimonianze, il conducente avrebbe cercato di darsi alla fuga ma è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno condotto in caserma. Sono stati proprio i militari, una volta braccato l'investitore, a salvarlo dalla folla. L'artigiano, cui è stato riscontrato un forte stato di ebbrezza, è stato arrestato e condotto in carcere.