Dramma a scuola: bimbo di sei anni precipita dalle scale

Un bambino di sei anni è precipitato nella tromba delle scale dal secondo piano di una scuola elementare di Milano e ora è gravissimo in ospedale.

Il piccolo, per motivi ancora da chiarire, ha fatto un volo di diversi metri: sembra abbia scavalcato da solo la ringhiera, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. La tragedia si è verificata intorno alle 9.45 nella scuola Giovanni Battista Pirelli di via Goffredo da Bussero, in zona Niguarda.

Milano, bimbo precipita dalle scale a scuola: è gravissimo

Sul posto sono arrivate subito due ambulanze del 118, insieme a un'auto medica e ai carabinieri. Una pattuglia ha scortato l'ambulanza con il bambino verso il vicino ospedale Niguarda, bloccando il traffico su viale Suzzani per permettere al mezzo di procedere il più velocemente possibile.

Il capitano della Compagnia Porta Monforte, Silvio Maria Ponzio, arrivato sul posto fin dai primissimi istanti, ha spiegato che il piccolo è precipitato dal secondo piano fino al piano meno uno. Non era cosciente ed è stato portato via in condizioni disperate.

I genitori del bambino, avvisati, sono subito arrivati a scuola e sono saliti sull'ambulanza che ha trasportato il figlio in ospedale. Sotto shock gli insegnanti e il personale scolastico. Fuori dalla Pascoli, poco dopo, si sono radunati diversi papà e mamme degli altri bimbi dell'istituto.