Ritrovato il bambino di 11 anni scomparso

I carabinieri hanno ritrovato a Comacchio, in provincia di Ferrara, il bambino di 11 anni di origine pakistana scomparso venerdì scorso a Mirandola, nel modenese. Erano stati gli zii, non vedendolo rientrare, a denunciarne la sparizione.

Il bambino è in buone condizioni, e il suo allontanamento sarebbe stato volontario. Il ritrovamento è arrivato dopo che era scattata una ricerca palmo a palmo, che aveva impegnato oltre 50 uomini delle forze dell'ordine e della protezione civile.

Il pomeriggio del 25 maggio si era allontanato con la sua bicicletta grigia, ritrovata poi presso la stazione del paese. L'undicenne, Muhammad, vive con gli zii.

Sua zia ha raccontato di aver visto il nipote per l'ultima volta verso le 17, poco prima di prelevare i suoi due figli da scuola. Non trovandolo nel parco sotto casa, dove solitamente andava per giocare, dopo varie ricerche e ore di attesa, intorno alle 20 ha deciso, insieme al marito, di recarsi dai carabinieri di Mirandola. La notizia della scomparsa del bambino, che frequentava la quarta elementare, si era subito diffusa grazie ai social e alla chat di classe.