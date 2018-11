Bambino scomparso da due giorni: finalmente lo hanno ritrovato, era su un treno

E' stato ritrovato il bambino di 10 anni scomparso da casa due giorni fa a Como: era seduto su un treno, da solo, con indosso una maglietta e un pantaloncino. Un treno sul quale il bambino, stando a quello che ha raccontato, sarebbe salito proprio perché affascinato da tutto quello che ha a che fare con stazioni, binari, vagoni. Lo hanno notato gli agenti della Polfer di Monza che hanno avvertito la sala operativa che a sua volta ha allertato gli agenti in servizio in stazione a Monza. Questi ultimi hanno atteso l'arrivo del treno, sono poi saliti a bordo e hanno trovato il ragazzino contento di incontrare gli agenti.

Gli agenti lo hanno preso in custodia, portato all'interno degli Uffici, gli hanno dato da mangiare e lo hanno coperto con la loro giacca di servizio. Il bambino, felice per aver visto i poliziotti, ha raccontato della sua passione per i treni e, rassicurato, ha detto il suo nome.

A questo punto gli operatori sono risaliti ad una denuncia di scomparsa presentata dalla madre un paio di giorni prima. Contattata la donna, residente col figlio in provincia di Como, è arrivata poco dopo a Monza e ha riportato a casa il bambino. I poliziotti hanno scattato una foto insieme a lui e gli hanno regalato anche uno scudetto della Polizia Ferroviaria. Resta da chiarire cosa abbia fatto il bambino nei due giorni in cui era scomparso.

Il bambino ritrovato dagli agenti (foto Questura di Monza)