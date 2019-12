Sente i ladri che cercano di entrare, dodicenne solo in casa dà l'allarme e li fa scappare

Come in "Mamma, ho perso l'aereo", un ragazzino di 12 anni è riuscito a sventare un tentativo di furto in casa sua. È successo nei giorni scorsi a Merate, comune del lecchese a ridosso della Brianza.

Rimasto solo in casa dopo che la madre era uscita per andare a prendere all'asilo il figlio più piccolo, il ragazzino ha sentito dei rumori strani e ha capito che qualcuno stava cercare di entrare. Così, senza farsi prendere dal panico, si è chiuso in bagno e ha telefonata subito alla madre.

Avvisata dal figlio, la donna ha fatto subito dietrofront ed è entrata nel cortile suonando il clacson per richiamare l'attenzione, mettendo in fuga i ladri che erano già riusciti a sfondare una finestra della villetta.