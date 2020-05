Prova un esperimento in casa, bimbo di 10 anni finisce gravemente ustionato

Un bambino di dieci anni è rimasto gravemente ustionato mentre stava facendo un esperimento scientifico a casa. È successo nella serata di giovedì 28 maggio, in via Gobetti a Collegno (Torino).

A chiamare i soccorsi è stata la madre, che in quel momento si trovava in casa insieme al bambino. La donna gli ha prestato i primi soccorsi e, all’arrivo dell’ambulanza, ha accusato a sua volta un malore.

Il bambino è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Regina Margherita con ustioni su quasi il 60% del corpo, soprattutto nella parte superiore. Nel pomeriggio di oggi dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. È in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il bambino aveva il compito di provare un esperimento per la scuola e, verosimilmente di sua iniziativa, ha creato un miscuglio con bicarbonato, sabbia, zucchero e alcol. Nell'appiccare il fuoco con un accendino, è stato investito da una violenta fiammata al volto, agli arti, alla schiena e al petto. I carabinieri hanno trovato un quaderno di scienze dove aveva scritto le fasi dell'esperimento.