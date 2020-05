Sgominata la "banda del buco" incubo delle sale slot: aveva già colpito sette volte

Sono stati arrestati due ladri "fenomenali", specializzati nei furti alle sale slot che portavano a termine con la cosiddetta 'tecnica del buco'. Prima di entrare in azione eseguivano sopralluoghi accuratissimi nei locali da colpire, studiando dove fare il foro alle pareti limitrofe per accedervi, individuare i sensori di allarme presenti, e la centralina di controllo da neutralizzare, per poi colpire muniti di attrezzature da speleologo, con tute e caschi forniti di lampade. Per rendersi invisibili agli antifurti volumetrici strisciavano per terra, simulando quasi delle vere tecniche militari, poi sfondavano le porte interne, smurando la cassaforte eventualmente presente, e forzavano le slot machine a colpi di mazza ferrata , anche venti per volta, impossessandosi infine del denaro contenuto all'interno.

Nei fatti erano ormai l'incubo della sale da gioco della provincia di Torino: i due cittadini albanesi arrestati dai carabinieri che hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Ivrea su richiesta della procura. Il 3 gennaio dell'anno scorso, a Chivasso, nel torinese, avevano portato via oltre centomila euro in contanti. Tra gennaio e giugno 2019 è stata accertata la responsabilità dei due arrestati in 7 episodi, 5 in danno di sale slot e 2 presso abitazioni private per un valore complessivo di circa 200 mila euro, ai quali vanno aggiunti i danni provocati alle strutture murarie ed alle apparecchiature elettroniche. Le indagini dei militari dell'Arma hanno consentito non solo di identificarli, ma anche di localizzarli e arrestarli in provincia di Caserta, grazie all'aiuto dei colleghi del Reparto territoriale di Aversa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.