Roma senza pace, incendio al Baraka Bistrot: un altro locale distrutto

Un altro locale in fiamme a Roma, nella zona di Centocelle, già teatro nei giorni scorsi del rogo alla libreria antifascista "La Pecora Elettrica". Nella notte, più precisamente verso le 4 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Ciclamini per spegnere le fiamme divampate all'interno del Baraka Bistrot, una birreria. Lo stabile è stato evacuato a scopo precauzionale ma non è stato riscontrato alcun danno strutturale all'edificio. Da accertare le cause scatenanti, fra le ipotesi non si esclude quella del gesto doloso. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sulle cause sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. La Procura aprirà un'inchiesta.

Incendio al Baraka Bistrot di Centocelle a Roma

Un incendio che ha lasciato il segno. La furia delle fiamme non ha risparmiato nulla all'interno della birreria di via dei Ciclamini. E' l'ennesimo esercizio commerciale che a Centocelle, nell'ultimo mese, viene messo in ginocchio da un incendio. Nello stesso quartiere lo scorso 5 novembre, il giorno prima della riapertura, un altro incendio aveva distrutto la libreria antifascista "Pecora Elettrica" di via delle Palme, già danneggiata in un altro rogo lo scorso aprile.

La solidarietà al pub di via dei Ciclamini è stata immediata. "Roma è con il Baraka Bistrot e tutte le realtà che producono cultura e aggregazione a Centocelle", ha dichiarato il sindaco Virginia Raggi che su Twitter ha ricordato che siamo in presenza "di un altro rogo inquietante, avvenuto a pochi metri dalla Pecora Elettrica. Non dobbiamo abbassare lo sguardo di fronte a questi atti". Nel primo pomeriggio Raggi è poi arrivata a Centocelle. "Non ho mai subito minacce. E' inspiegabile quanto accaduto", ha dichiarato Marco Nacchia, il titolare del Baraka Bistrot.

Incendio a Roma Centocelle: il Baraka Bistrot distrutto dalle fiamme