Una "barbie" medico in sala d’attesa: una delle diecimila bambole di un dottore napoletano

Stetoscopio, camice bianco e 10mila Barbie. È la incredibile collezione messa insieme negli anni da un urologo napoletano. Per il medico la bambola più famosa al mondo è "una splendida fonte d'ispirazione per le donne", afferma Antonio Russo candidato a diventare il più grande collezionista al mondo della 'diva di plastica' che lo scorso 9 marzo ha festeggiato 60 anni dal suo lancio.

L'interesse per lo specialista 58enne "si è acceso da bambino davanti a quella bambola non convenzionale, adulta, intraprendente, che non andava accudita come altri pupazzi, ma era capace di anticipare le ambizioni del genere femminile", racconta Russo al 'Il Giornale della previdenza" dell'Enpam. Una passione ripresa poi a 31 anni quando il medico laureato alla Federico II ha iniziato la meticolosa raccolta. "Nella mia vita, anche professionale - spiega Russo - sono abituato all'approfondimento".

La sua collezione è quindi nata "da studio, ricerca e valutazione'', arrivando a diecimila esemplari. Un piccolo tesoro i cui 300 pezzi più rari sono quotati 73 mila euro. "Nella sala d'attesa del mio studio ho anche vestito una Barbie da medico - racconta divertito il camice bianco, che poi rassicura - salvo qualche paziente che rimane sconvolto per bigottismo, in molti suscita ironia e curiosità".

"Era il '74 - rammenta l'urologo napoletano - quando non era così frequente trovare un chirurgo donna. Lei non è solo bella e bionda, ma ha sempre suggerito l'indipendenza e l'autonomia, la possibilità di raggiungere gli obiettivi, anche quelli più difficili". Parte della collezione da record di Russo ha fatto il giro del mondo nella mostra 'Barbie The Icon'.