Orrore nel centro di accoglienza: giovane violentata

Quattro cittadini di nazionalità nigeriana sono stati arrestati dalla polizia a Bari. Sono accusati, in concorso, di violenza privata e violenza sessuale di gruppo nei confronti di una connazionale 24enne. La violenza sarebbe avvenuta a maggio del 2017 nel centro accoglienza Cara di Bari Palese. Una quinta persona è tutt'ora ricercata.

Hanno tutti tra i 21 e i 37 anni ed alcuni di loro hanno precedenti di polizia o sono irregolari. La vittima, giunta in Italia dopo un terribile viaggio della speranza in mare, nel quale era stata minacciata di doversi prostituire per ripagare il debito contratto (20mila euro) per la traversata, era riuscita a sfuggire alle grinfie degli sfruttatori raggiungendo la struttura di Palese.

Trascinata in una stanza e stuprata

L'incubo era solo all'inizio. Lì era stata oggetto di attenzioni sessuali da parte di un connazionale e più volte importunata. Non è bastato opporsi più volte all'uomo: una sera l'avrebbe prima minacciata di morte con un coltello, quindi, attorniata dal branco, picchiata più volte con schiaffi e pugni. La donna sarebbe stata poi trascinata in una stanza e stuprata dall'uomo mentre gli altri impedivano l'accesso alla camera ad estranei.

La donna, dopo mesi di paura per eventuali ritorsioni ai suoi danni, ha deciso di denunciare tutto alla Polizia ed è stata presa in carico da associazioni di protezione. La Squadra Mobile, attraverso indagini approfondite, ha provveduto poi agli arresti disposti dal gip di Bari su richiesta della Procura: i 4 bloccati sono ora in carcere.