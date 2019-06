Da giorni non risponde al telefono: barista trovato morto

Dai primi giorni della settimana non rispondeva al telefono, poi nella mattinata di martedì 18 giugno è arrivata la drammatica scoperta: un uomo di 52 anni, F.P., originario di Varese, barista al New Nautilus Cafè di Sirmione da circa un paio di mesi, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Borgo di Sotto a Rivoltella, in provincia di Brescia.

Ad allertare il 112 è stato un amico, dopo i numerosi tentativi di contattare F.P. al telefono. Verso mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti per sfondare la porta, prima di fare largo a medici e carabinieri. Purtroppo, per il 52enne non c'era più nulla da fare e non si è potuto far altro che constatarne il decesso, probabilmente dovuto a un improvviso arresto cardiaco.