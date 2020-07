Tragico schianto contro il guardrail: Benedetta Ciprian muore tra le lamiere

Gravissimo incidente stradale nella notte a Carmignano, in provincia di Padova: una ragazza di 25 anni, Benedetta Ciprian, nativa di Cittadella, è morta. L'auto che stava guidando è uscita di strada e si è schiantata contro il guard rail. Per lei non c'è stato nulla da fare. Lo schianto è avvenuto verso le 2 della notte tra lunedì e martedì in via Camazzole a Carmignano di Brenta.

Benedetta Ciprian stava percorrendo la strada quando all'altezza di una curva a gomito avrebbe perso il controllo della sua automobile, un'utilitaria Chevorlet Matiz, finendo contro il guard rail. La giovane è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale di Piove di Sacco e i vigili del fuoco che hanno estratto il cadavere, oltre ai sanitari del Suem 118 che hanno solo potuto constatare il decesso della giovane donna.