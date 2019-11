Distributore di benzina "truccato": che cosa hanno scoperto

Benzina "truccata", nuova operazione delle Fiamme Gialle. La Guardia di Finanza di Capua (Caserta) ha sequestrato una stazione di servizio a Riardo appartenente al cosiddetto circuito delle 'pompe bianche', in quanto sarebbe stato erogato carburante non conforme alla regolamentazione in materia di accise.

Che cosa hanno scoperto? Alcune approfondite analisi avrebbero accertato che il gasolio sarebbe stato miscelato con altre sostanze soggette ad una minore imposizione fiscale. La composizione della benzina erogata non era conforme alla normativa mentre il gasolio risultava miscelato con tagli di idrocarburi differenti (uno con caratteristiche simili al gasolio ed uno con caratteristiche simili ad olio lubrificante) e quindi difforme da quello il cui uso è destinato al rifornimento delle auto.

Riardo (Caserta), sequestrata stazione di servizio

Nei guai il titolare dell'impianto, che è stato denunciato per sottrazione dell'accisa sugli oli minerali, circostanza che gli consentiva, in concorrenza sleale, di vendere il prodotto a un prezzo inferiore rispetto agli altri distributori. Il provvedimento scaturisce da un'inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) che si è vista accogliere dal gip del locale tribunale il provvedimento di sequestro preventivo

"Il meccanismo fraudolento - secondo la Procura - ha consentito alla società appartenente al circuito delle ‘pompe bianche’ di vendere i suoi prodotti a cifre nettamente inferiori rispetto a quelle di mercato, attuando così una vera e propria concorrenza sleale nei confronti degli operatori oneri che invece erogano il carburante ai prezzi normalmente praticati a livello nazionale".