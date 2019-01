Ordina l'acqua al bar ma nel bicchiere c'è il detersivo: 28enne in gravi condizioni

Dopo aver bevuto del brillantante un ragazzo di 28 anni è stato ricoverato in prognosi nel reparto di rianimazione dell'ospedale 'Panico' di Tricase. Il giovane aveva chiesto un bicchiere d'acqua in un bar di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, ma invece ha bevuto il liquido per la lavastoviglie. Le sue condizioni sono molto gravi. I sanitari hanno dovuto asportargli parte dello stomaco a causa dell'acido ingerito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tricase che hanno avviato le attività di polizia giudiziaria ascoltando le persone presenti, due baristi e il titolare, e visionando le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza. In questo modo hanno potuto ricostruire l'accaduto. Poco prima del tragico incidente erano in corso operazioni di ricarica e di manutenzione della lavastoviglie e uno dei baristi ha svuotato una bottiglia di acqua e l'ha riempita di brillantante utilizzato per l'elettrodomestico appoggiandola sul bancone.

A un certo punto nel bar è entrato il cliente che ha chiesto un bicchiere d'acqua che peraltro gli serviva per prendere una compressa di un medicinale. Il secondo barista, in maniera del tutto accidentale, gli ha servito in un bicchiere il liquido che il cliente e ha ingerito. Nonostante la quantità non eccessiva, l'acido ha determinato subito un effetto devastante.

Sul posto oggi sono intervenuti oggi i carabinieri del Nucleo Antisofistazioni sanitarie il personale del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria alimentare della Asl di Maglie. Presto potrebbe essere emesso un provvedimento amministrativo anche molto pesante nei confronti dell'esercizio commerciale. I carabinieri indagano con l'ipotesi di reato di lesioni personali colpose gravissime che è perseguibile di ufficio.