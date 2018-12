Imprenditore ucciso a colpi di pistola: è caccia al killer

Omicidio giovedì mattina alle 7.45, in via Berlinguer a Baronissi (Salerno): un imprenditore, Biagio Capacchione, è stato ucciso con almeno due colpi di pistola sotto la sua abitazione mentre si stava recando a lavoro. E' stato colpito al torace.

Omicidio Baronissi: la vittima è Biagio Capacchione

L’uomo, molto conosciuto soprattutto nella Valle dell'Irno in quanto titolare di una concessionaria di ricambi automobilistici situata nella zona industriale di Fisciano, non sarebbe morto sul colpo, ma all’arrivo all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Sarebbe stato lo stesso Capacchione, poco prima di morire, a dare indicazioni utili per risalire all'identità dell'omicida.

Indagano per ricostruire quanto accaduto i carabinieri di Mercato San Severino, che hanno sequestrato la salma all'interno dell'obitorio ed avviato le indagini per risalire all'identità dell'autore dell'omicidio. Non si esclude alcuna pista. L'intera comunità di Baronissi è sotto shock.