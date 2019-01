Investe un pedone, scappa e va al bar: arrestato

La fuga è durata poco. Investe con l'auto un pedone e poi scappa ma poco dopo viene arrestato con l'accusa di lesioni stradali. Nella tarda serata di ieri, nel centro abitato di Bibbiena (Arezzo), una autovettura condotta da un 45enne del Casentino, per cause in corso di accertamento, ha urtato violentemente un bidone dell'immondizia e successivamente ha investito un pedone, un cittadino macedone.

I militari delle stazioni dei carabinieri di Talla, Chiusi della Verna e Bibbiena si sono attivate immediatamente nelle ricerche tese del conducente che si era allontanato dal luogo del sinistro. Il 45enne è stato rintracciato poco dopo all'interno di un bar e arrestato per lesioni stradali e fuga. Il pedone è stato trasportata all'ospedale San Donato di Arezzo, dove è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.