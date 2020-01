Tragedia sfiorata, bimba di 5 anni cade dal secondo piano: salva per miracolo

Una bambina di appena cinque anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo situato in via fra Riccardo Pampuri, a Milano. Dopo l'impatto con la strada, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio, la piccola era miracolosamente cosciente.

Ancora da accertare le cause della caduta. Si sa però che è precipitata dal secondo piano di un edificio al civico 12 della via, che è una perpendicolare di via Ripamonti verso l'incrocio con via Virgilio Ferrari.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'automedica e due ambulanze, oltre agli agenti di polizia inviati dalla questura milanese. La dinamica, come detto, è ancora da chiarire. La piccola era miracolosamente cosciente. I sanitari l'hanno trasportata al Niguarda in codice rosso.

Dalle prime informazioni raccolte presso la questura, si è saputo che la bambina era temporaneamente in casa da sola perché la madre si era recata a prendere il fratellino in una scuola vicina.