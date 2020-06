Una bimba di tre mesi è morta a Città Sant'Angelo 

Tragedia a Città Sant'Angelo nel pomeriggio di lunedì 1° giugno dove una bimba di soli 3 mesi e mezzo è morta. A provocare il decesso della piccola sarebbe stato un soffocamento dovuto a un rigurgito.

I genitori erano in casa e, quando si sono resi conto delle sue difficoltà di respirazione, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che escludono una morte dovuta a violenza. Tuttavia al momento sono ancora in corso accertamenti su quanto accaduto. Sul corpo della neonata è stata disposta l'autopsia.

Secondo le prime informazioni, la bambina aveva bevuto intorno alle ore 16,30 poi l'episodio purtroppo fatale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il rigurgito è un fenomeno che coinvolge frequentemente i neonati durante la digestione. Per questo viene consigliato di mantenere i bimbi in posizione eretta per qualche minuto dopo la poppata per fargli fare il ruttino. Inoltre, quando viene messo nella culla, è bene sistemarlo supino (cioè sulla schiena) affinché il piccolo possa girare la testa da un lato e far uscire il liquido.